Beyoğlu’nda otelde yangın paniği: Mum alevi yatağı tutuşturdu

İstanbul Beyoğlu’nda bir apart otelde yangın çıktı. Mum alevinin yatağı tutuşturmasıyla başladığı öğrenilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda bir apart otelde sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı.Yangın, saat 8.00 sıralarında, Çukurlu Çeşme Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apart otelin 2'nci katında çıktı.Edinilen bilgiye göre, mum alevinin yatağı tutuşturmasıyla dairede yangın çıktı.Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan binaya girerek dumandan etkilenen 2 kişiyi dışarı çıkardı.Vatandaşların su vererek sakinleştirdiği 2 kişinin ilk tedavileri ambulansta yapıldı.Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.