Aslana elini uzatan bakının feci sonu! Kanlar içinde kaldı
Hayvanat bahçeleri, insanlara vahşi doğayı yakından tanıma imkanı sağlarken, bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Yakın zamanda Jamaika'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video bunun en önemli örneklerinden… Jamaika'da hayvanat bahçesindeki bir görevli, ziyaretçilerin yanında aslanın bulunduğu kafese parmağını soktu. Hırlamaya başlayan aslan bakıcısının parmağını kopardı. Öte yandan buna benzer olaylar geçmişte de yaşandı. İşte şu ana kadar yaşanmış en korkunç hayvan saldırıları…
Jamaika'da bir hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntüler; sosyal medyada gündem oldu.
Jamaika Hayvanat Bahçesinde görev yapan bir bakıcı aslanın bulunduğu kafese parmağını soktu.
Yaklaşık 15 ziyaretçiye rehberlik yapan bakıcı, saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı.
Aslan ani bir hamle yaparak bakıcının parmağını kaptı.
Uzun mücadeleye rağmen bakıcı, parmağını aslanın ağzından kurtaramadı. Aslan, bakıcının parmağını kopardı.