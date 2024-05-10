Aslana elini uzatan bakının feci sonu! Kanlar içinde kaldı

Hayvanat bahçeleri, insanlara vahşi doğayı yakından tanıma imkanı sağlarken, bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Yakın zamanda Jamaika'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video bunun en önemli örneklerinden… Jamaika'da hayvanat bahçesindeki bir görevli, ziyaretçilerin yanında aslanın bulunduğu kafese parmağını soktu. Hırlamaya başlayan aslan bakıcısının parmağını kopardı. Öte yandan buna benzer olaylar geçmişte de yaşandı. İşte şu ana kadar yaşanmış en korkunç hayvan saldırıları…