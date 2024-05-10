  • USD: 32,18 - 32,24
  • EURO: 34,53 - 34,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aslana elini uzatan bakının feci sonu! Kanlar içinde kaldı

Hayvanat bahçeleri, insanlara vahşi doğayı yakından tanıma imkanı sağlarken, bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Yakın zamanda Jamaika'da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video bunun en önemli örneklerinden… Jamaika'da hayvanat bahçesindeki bir görevli, ziyaretçilerin yanında aslanın bulunduğu kafese parmağını soktu. Hırlamaya başlayan aslan bakıcısının parmağını kopardı. Öte yandan buna benzer olaylar geçmişte de yaşandı. İşte şu ana kadar yaşanmış en korkunç hayvan saldırıları…

Ekleme: 10.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Aslana elini uzatan bakının feci sonu! Kanlar içinde kaldı
Jamaika'da bir hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntüler; sosyal medyada gündem oldu.

Aslana elini uzatan bakının feci sonu! Kanlar içinde kaldı

Jamaika Hayvanat Bahçesinde görev yapan bir bakıcı aslanın bulunduğu kafese parmağını soktu.

Aslana elini uzatan bakının feci sonu! Kanlar içinde kaldı

Yaklaşık 15 ziyaretçiye rehberlik yapan bakıcı, saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı.

Aslana elini uzatan bakının feci sonu! Kanlar içinde kaldı

Aslan ani bir hamle yaparak bakıcının parmağını kaptı.

Uzun mücadeleye rağmen bakıcı, parmağını aslanın ağzından kurtaramadı. Aslan, bakıcının parmağını kopardı.