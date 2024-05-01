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Otoyol çöktü! 19 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde otoyolun heyelan nedeniyle çökmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekleme: 1.05.2024 - 11:58 Güncelleme: 1.05.2024 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Otoyol çöktü! 19 kişi yaşamını yitirdi
Çin'i sarsan felaket...

Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde ulusal basındaki haberlere göre, Meycou şehrinde aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması, şehirler arası otoyolun 18 metrelik bölümünün çökmesine sebep oldu.

19 kişi yaşamını yitirdi

Otoyolun çöken bölümünde seyir halindeki 18 araç yamaçtan aşağı yuvarlanırken kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi.

Devlet televizyonu CCTV, kurtarılan 30 kişinin hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Araçlar çukura düştü

Görgü tanıkları, olayın gece 02.00 sularında meydana geldiğini büyük bir gürültüyle otoyolun bir şeridinin çöktüğünü, araçların açılan çukura düştüğünü aktardı.

Otoyol çöktü! 19 kişi yaşamını yitirdi