Nevşehir-Aksaray kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı

Türkiye'nin birçok bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girdi.Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde de öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, sele neden oldu.Sel nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu göle döndü.Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yol trafiğe kapandı.Yolun bazı yerlerinde ise çökmeler meydana geldi. Bölge halkı tarafından çekilen görüntülerde ise bir tırın çöken yola düştüğü görüldü. Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.