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Beyaz Gazete
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Nevşehir-Aksaray kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı

Kuvvetli sağanak ve sel nedeniyle Nevşehir-Aksaray yolu göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Ekleme: 1.05.2024 - 17:25 Güncelleme: 1.05.2024 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
Nevşehir-Aksaray kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapandıTürkiye'nin birçok bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girdi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde de öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, sele neden oldu.

Sel nedeniyle Nevşehir-Aksaray kara yolu göle döndü.

Nevşehir-Aksaray kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı

Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yol trafiğe kapandı.

Yolda çökme meydana geldi


Nevşehir-Aksaray kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı

Yolun bazı yerlerinde ise çökmeler meydana geldi. Bölge halkı tarafından çekilen görüntülerde ise bir tırın çöken yola düştüğü görüldü. Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.