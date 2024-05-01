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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 1.05.2024 - 14:47 Güncelleme: 1.05.2024 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada; Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

KARARLILIK MESAJI
Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

"Tüm gücümüzle mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"