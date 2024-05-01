MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde hava harekatı düzenlendi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada; Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Bakanlığın açıklaması şu şekilde;"Tüm gücümüzle mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"