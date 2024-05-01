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Karadeniz'de fırtına: Dalga boyu 2 metreye ulaştı

Düzce’nin sahil kenti Akçakoca’da fırtına sebebiyle dalga boyu yer yer 2 metreye kadar ulaştı.

Ekleme: 1.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 1.05.2024 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz'de fırtına: Dalga boyu 2 metreye ulaştı
Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar sebebiyle denizde dalga boyu yer yer 2 metreyi geçti.

Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini barınağa bağladı.

Karadeniz'de fırtına: Dalga boyu 2 metreye ulaştı

YAĞIŞLAR 2 GÜN DAHA DEVAM EDECEK
Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.

Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.