Karadeniz'de fırtına: Dalga boyu 2 metreye ulaştı
Düzce’nin sahil kenti Akçakoca’da fırtına sebebiyle dalga boyu yer yer 2 metreye kadar ulaştı.
Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar sebebiyle denizde dalga boyu yer yer 2 metreyi geçti.
Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini barınağa bağladı.
YAĞIŞLAR 2 GÜN DAHA DEVAM EDECEK
Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.
Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.