Karadeniz'de fırtına: Dalga boyu 2 metreye ulaştı

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar sebebiyle denizde dalga boyu yer yer 2 metreyi geçti.Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini barınağa bağladı.Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.