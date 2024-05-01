İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı! Bazı kısıtlamalar...

İstanbul Valiliği, saat 16:00 itibariyle bazı kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı tedbirleri kapsamında ulaşıma kapatılan bazı noktalardaki kısıtlama, saat 16.00 itibariyle kaldırılmıştır.Bu kapsamda;Fatih İlçesinde;15 Temmuz Şehitler CaddesiMacar Kardeşler CaddesiFevzipaşa CaddesiAtatürk CaddesiGazi Mustafa Kemal CaddesiCemal Birsel CaddesiKennedy CaddesiRagıp Gümüşpala CaddesiKadir Has CaddesiAbdulezel CaddesiBüyük Kahraman Caddesiİtfaiye CaddesiHayriye Tüccarı Caddesi16 Mart Şehitleri CaddesiAkdeniz Caddesi ve bu caddelere bağlanan yollar trafiğe açılacaktır.Atatürk (Unkapanı) Köprüsü üzeri araç trafiği Kasımpaşa istikametine;Evliya Çelebi Caddesi (Tarlabaşı istikametine bağlanan yollar hariç)Turabi Baba CaddesiBahariye Caddesi (Tarlabaşı Bulvarına bağlanan yollar hariç)Piyale Paşa Bulvarı veHasdal-Okmeydanı Bağlantı yolu (Piyale Paşa istikameti), Kasımpaşa Bahariye caddesi trafiğe açılmıştır.Ayrıca Beyoğlu ilçesi;Refik Saydam CaddesiTersane CaddesiKurtuluş Deresi CaddesiSıracevizler Caddesi,Darülaceze CaddesiBahariye caddesinden Tarlabaşı bulvarına çıkan sokaklar ileGalata Köprüsü çift yönlü olarak kapalı bulunmaya devam edecektir.Marmaray Sirkeci İstasyonu,İETT seferleri,Alibeyköy-Eminönü Tramvayı,Bağcılar- Eminönü Tramvayı (Eminönü istasyonuna kadar)Sirkeci-Haydarpaşa Arabalı vapuruEminönü Vapur İskelesiKaraköy Vapur İskelesiKabataş Vapur İskelesiBeşiktaş Vapur İskelesi seferleri normale dönmüştür.