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Drone'la Taksim Meydanı! Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatılmıştı. Getirilen kısıtlamalardan sonra boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

Ekleme: 1.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 1.05.2024 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Drone'la Taksim Meydanı! Sıkı güvenlik önlemleri alındı
Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü...

1 Mayıs'ta her sene olduğu gibi bu sene de en çok konuşulan yer Taksim Meydanı oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirterek İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklamıştı.

Drone'la Taksim Meydanı! Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

Sabah'ın erken saatlerinde Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

Metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına ise İstanbul Valiliği tarafından kısıtlama getirildi.

Drone'la Taksim Meydanı! Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Bariyerlerin arası açık bırakıldı

1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilirken bugün için vatandaşların meydana girebilmesi için bazı alanlarda bariyerlerin arası açık bırakıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da polis bariyerleriyle kapatıldı.

Gözaltına alınanlar oldu

Taksim'e sloganlarla yürümek isteyen gruplar polis tarafından gözaltına alındı.

Havadan görüntülendi

Öte yandan, güvenlik önlemi alınarak polis bariyerleriyle çevrelenen Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

Drone'la Taksim Meydanı! Sıkı güvenlik önlemleri alındı