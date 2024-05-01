Drone'la Taksim Meydanı! Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü...1 Mayıs'ta her sene olduğu gibi bu sene de en çok konuşulan yer Taksim Meydanı oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirterek İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklamıştı.Sabah'ın erken saatlerinde Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.Metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına ise İstanbul Valiliği tarafından kısıtlama getirildi.Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresi ile Saraçhane Meydanı'nda sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilirken bugün için vatandaşların meydana girebilmesi için bazı alanlarda bariyerlerin arası açık bırakıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da polis bariyerleriyle kapatıldı.Taksim'e sloganlarla yürümek isteyen gruplar polis tarafından gözaltına alındı.Öte yandan, güvenlik önlemi alınarak polis bariyerleriyle çevrelenen Taksim Meydanı havadan görüntülendi.