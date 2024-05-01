Çorum’da eski eş dehşeti… Boşandığı karısının...

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Murat Ç, 2 yıl önce eşi Emine'den (42) boşandı. Emine bu sürede Fatih Sungurlu (45) ile evlendi. Fatih ve Emine Surgurlu çifti akşam saatlerinde Ramazan (50) ve Şerife Balaban (52) çiftine misafirliğe gitmek için evden çıktı. Çift yolda Murat Ç ile karşılaştı.İskilip'in Ulaştepe Mahallesi Helvacı Sokak'ta karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı. Bağrışma seslerini duyan Balaban çifti de olay yerine gelerek tarafları ayırmak istedi. Kısa süre sonra tartışma kavgaya dönüşünce Murat Ç, yanında bulunan bıçakla eski eşinin kocası Sungurlu çifti ile Murat Ç. arasında tartışma çıktı. Fatih Sungur'u bıçakladı. Murat Ç, ayrıca kavgayı aralamaya çalışan Ramazan ve Şerife Balaban çiftini de bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Balaban çifti hastaneye kaldırılırken Fatih Sungurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hastanede tedavi gören Şerife Balaban'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ramazan Balaban ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Saldırının ardından olay yerinden kaçan Murat Ç. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Murat Ç'nin aynı gün Sungurlu çifti ile yine tartıştığı, çiftin şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest kaldığı ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.