CHP yandaşı Sözcü gazetesi yine şaşırtmadı! Atatürk tişörtü giydiren öğretmen haberi asılsız çıktı

CHP yandaşı Sözcü gazetesi, Van’da bulunan bir köy okulunda öğretmenlik yapan Ayşegül Avcı’nın öğrencilerine 23 Nisan'da Atatürk tişörtü giydirdiği gerekçesiyle MEB tarafından açığa alındığını iddia etti. Araştırmadan yapılan bu haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Olay, araştırıldığında Ayşegül öğretmenin terör örgütü PKK tarafından tehdit edilmesi sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığınca can güvenliğinin tehlikede olması gerekçe gösterilerek, daha merkezi bir okulda görevlendirdiği belirlendi.

CHP yandaşı Sözcü gazetesi; Van'da bir köy okulunda 23 Nisan'da öğrencilerine Atatürk baskılı tişört giydirdiği için PKK tarafından tehdit edilen ve can güvenliği nedeniyle daha merkezi bir okula görevlendirilen öğretmenin açığa alındığını iddia ederek yine masa başında araştırmadan ve soruşturmadan bir haber yaptı.Öğretmenin açığa alındığını ileri süren yandaş Sözcü gazetesi "Van'a yeni atanan Ayşegül öğretmene bunu reva gördüler" diyerek bir haberi servis etti.Gazetede yer alan haberde "Öğrencilerine 23 Nisan'da Atatürk tişörtü giydiren öğretmeni açığa aldılar. 23 Nisan için öğrencilerine zeybek oynamayı öğretti, Atatürk tişörtleri bastırıp dağıttı. Takdir beklerken görevinden oldu." şeklinde ifadeler yer aldı.Yalan haberi 1. sayfasından duyuran gazete, açık bir şekilde olayı çarpıttı.Olay, araştırıldığında Van'da bir köy okulunda 23 Nisan törenlerinde Atatürk baskılı tişörtle öğrencilerine zeybek oynattığı için terör örgütü PKK tarafından tehdit edilen Ayşegül öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığınca can güvenliğinin tehlikede olması gerekçesiyle daha merkezi bir okulda görevlendirdiği ortaya çıktı.Sözcü'nün yalan haberi "Yine Sözcü, yine asparagas" şeklinde yorumlandı.