Bakan Yerlikaya'dan polislere 1 Mayıs teşekkürü!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine kapalı olan Taksim Meydanı'na girmeye çalışan gruba müdahalesi ile toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda dünyaya örnek olduğunu belirterek İstanbul polisine teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı'na girmeye çalışan gruba müdahalesi ile toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda dünyaya örnek olduğunu belirterek İstanbul polisine teşekkür etti.Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağduyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle...