Bakan Işıkhan'dan, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle yayımladığı mesajda, "İşçi ve emekçilerimizin, tüm dünyada birliğin, dayanışmanın, üretim ve alın terinin bir sembolü olarak kutlanan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularla tebrik ediyor, bu önemli günün tüm dünyada daha adil bir çalışma hayatının tesisi için vesile olmasını diliyorum. Hükümet olarak 21 yıldır, emekleri ve özverileriyle ülkemizi bugünlere taşıyan işçi ve emekçi kardeşlerimizin haklarının gözetilmesi hususunda büyük bir mücadele verdik" ifadelerini kullandı.Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları için her türlü düzenlemeyi hayata geçirdik. Gerek hukuki altyapısını güçlendirerek gerekse uyguladığımız kamu politikalarıyla geçmişte mağdur edilmiş ve bu haklardan yoksun olan çalışanlarımızın sesi olduk. Sendikalaşma özgürlüğü konusunda geçmişte atılmamış adımları attık. Bunları gerçekleştirirken en büyük motivasyonumuz, çalışma hayatının tüm taraflarından aldığımız görüşler ve paydaşlarımızla yürüttüğümüz akıl ve güç birliği olmuştur. Sosyal tarafların mutabakatıyla çalışma hayatı adına aldığımız her karar, ortak bir hedef etrafında bir araya gelebilme şuurumuzun, istişare ve birlik kültürümüzün bir göstergesi niteliğindedir" dedi.Bakan Işıkhan, açıklamasının devamında, "Her daim emekçisinin yanında olmayı hizmet anlayışının merkezine konumlandırmış bir bakanlık olarak çalışma barışı ve toplumsal barışı güçlendirme kararlılığıyla sivil toplum örgütlerimiz ve sendikalarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki emeğin, üretimin ve refahın yüzyılını gerçekleştirmiş bir Türkiye, çalışanı, işvereni, sendikası ve kamu kurumları ile 7'den 70'e herkesin eseri olacaktır. Bu duygularla, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış, huzur ve kardeşlik içerisinde geçmesini diliyor, bugünün başta ülkemizdeki çalışanlarımız olmak üzere dünyada özveri ve emeğiyle hayatını kazanan tüm işçiler için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.