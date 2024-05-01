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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları düşüş trendine son verdi ve yükselişe geçti. Piyasalar bu akşam açıklanacak Fed faiz kararını beklerken; altın fiyatları değer kazanmaya başladı. İşte1 Mayıs 2024 gram, ons, çeyrek alış-satış tablosu

Ekleme: 1.05.2024 - 10:16 Güncelleme: 1.05.2024 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...1 Mayıs'ta açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 380 liradan yaparken; 1 Mayıs Çarşamba günü saat 08:55 itibarıyla 2 bin 282 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 891 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 895 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.382,38

Satış: 2.382,80

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.287,67

Satış: 2.288,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.811,81

Satış: 3.895,87

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.247,24

Satış: 15.535,84

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.247,24

Satış: 15.535,84

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.599,80

Satış: 7.791,75

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.031,88

Satış: 16.441,68

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.286,49

Satış: 1.711,52

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.186,04

Satış: 2.326,45