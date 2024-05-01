Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

1 Mayıs'ta açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 380 liradan yaparken; 1 Mayıs Çarşamba günü saat 08:55 itibarıyla 2 bin 282 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 891 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 895 TL'den alıcı buluyor.Alış: 2.382,38Satış: 2.382,80Alış: 2.287,67Satış: 2.288,00Alış: 3.811,81Satış: 3.895,87Alış: 15.247,24Satış: 15.535,84Alış: 15.247,24Satış: 15.535,84Alış: 7.599,80Satış: 7.791,75Alış: 16.031,88Satış: 16.441,68Alış: 1.286,49Satış: 1.711,52Alış: 2.186,04Satış: 2.326,45