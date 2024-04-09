Sürücüler dikkat! Bunu yapmayanın ehliyeti elinden gidecek

Sürücüler için önemli bir duyuru geldi ve bu haber milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor.Yıl sonuna kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin karşılaşacağı cezalar da oldukça ciddi.Ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12.978 lira ceza kesilecek ve trafik polisleri bu ehliyetlere el koyacak.Bu kararla birlikte eski ehliyet sahipleri, ehliyetlerini yenilememeleri durumunda karşılaşacakları ciddi sonuçlar konusunda uyarıldı.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski ehliyetleri yeni versiyonlara dönüştürmek için 15 TL ücret belirledi.Bu güncellemeyle birlikte, eski ehliyetinizi yeni versiyona dönüştürmek istiyorsanız, Nüfus Müdürlükleri'nden randevu almanız yeterli olacak. Randevunuzu aldıktan sonra, dakikalar içinde işlemlerinizi tamamlayabilir ve yolculuğunuza güvenle devam edebilirsiniz.· Kimlik kartı veya pasaport· Güncel biyometrik fotoğraf· Geçerli bir sağlık raporu· Kan grubu belgesi (sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)· Mevcut ehliyet· Adli sicil kaydı· Ehliyet yenileme ücreti olan 15 TL (12 TL harç + 3 TL değerli kağıt bedeli)