PKK'ya ağır darbe! Irak’ın kuzeyinde çok sayıda terörist öldürüldü

Kahraman Türk ordusunun eli kanlı terör örgütleriyle olan etkin ve kararlı mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi.Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;"6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi."