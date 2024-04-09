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PKK'ya ağır darbe! Irak’ın kuzeyinde çok sayıda terörist öldürüldü

6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi.

Ekleme: 9.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 9.04.2024 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
PKK'ya ağır darbe! Irak’ın kuzeyinde çok sayıda terörist öldürüldü
Kahraman Türk ordusunun eli kanlı terör örgütleriyle olan etkin ve kararlı mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi.

MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi."