MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
MSB'nin açıklaması şu şekilde:
Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!
MSB'nin açıklaması şu şekilde:
Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!