MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.MSB'nin açıklaması şu şekilde:Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!