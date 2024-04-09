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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 9.04.2024 - 09:51 Güncelleme: 9.04.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiIrak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor!

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!

MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi