Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğudan, yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisliParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı bulutluİZMİR °C, 25°CAz bulutluMANİSA °C, 25°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ANTALYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 22°CParçalı bulutluÇANKIRI °C, 24°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.DÜZCE °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.SİNOP °C, 16°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusluSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bitlis, Muş, Şırnak, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.ERZURUM °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli oalcağı tahmin ediliyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde bölgenin batısında zamanla doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.