Merakla bekleniyordu... YSK o kararı açıkladı!

YSK, 31 Mart Mahalli Seçimleri'nin ardından kendisine yapılan seçim iptali, mazbata iptali ve yeniden sayım başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu.

31 Mart Yerel Seçimi'nin ardından partilerin yapığı yeniden sayım, seçim ya da mazbata iptali gibi başvurularla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün aldığı kararlara ilişkin açıklamada bulundu.



İşte YSK'nın, yapılan başvurularla ilgili bugün verdiği kararlar:



Vatan Partisi, Van kararı kaldırılsın talebi, red



CHP Yozgat Yerköy seçim iptali başvurusu, red



Yeniden Refah Partisi Siverek seçim iptali, red



DEM Parti Şırnak merkez ilçesi seçim iptali, red



AK Parti Kütahya Emet yeniden sayım, red



DEM Parti Bitlis Güroymak seçim iptali, red



BBP Adana Kozan seçilen kişinin mazbata iptali isteği, red



MHP Amasya Merkez ilçe yeniden sayım isteği, red



CHP Adana Sarıçam yeniden sayım, red



CHP Kızılcahamam yeniden sayım, red



CHP Kırklareli merkez ilçe yeniden sayım red



Yeniden Refah Gaziantep Oğuzeli yeniden sayım red



DEM Parti Bingöl merkez ilçe oylar yeniden sayılsın red



AK Parti Ardahan merkez ilçe yeniden sayım talebi red



BBP Bolu Gerede oylar yeniden sayım red



BBP Erzurum İspir oylar yeniden sayılsın ya da iptal edilsin red