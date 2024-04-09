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Beyaz Gazete
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Merakla bekleniyordu... YSK o kararı açıkladı!

YSK, 31 Mart Mahalli Seçimleri'nin ardından kendisine yapılan seçim iptali, mazbata iptali ve yeniden sayım başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu.

Ekleme: 9.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 9.04.2024 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
31 Mart Yerel Seçimi'nin ardından partilerin yapığı yeniden sayım, seçim ya da mazbata iptali gibi başvurularla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün aldığı kararlara ilişkin açıklamada bulundu.

İşte YSK'nın, yapılan başvurularla ilgili bugün verdiği kararlar:

Vatan Partisi, Van kararı kaldırılsın talebi, red

CHP Yozgat Yerköy seçim iptali başvurusu, red

Yeniden Refah Partisi Siverek seçim iptali, red

DEM Parti Şırnak merkez ilçesi seçim iptali, red

AK Parti Kütahya Emet yeniden sayım, red

DEM Parti Bitlis Güroymak seçim iptali, red

BBP Adana Kozan seçilen kişinin mazbata iptali isteği, red

MHP Amasya Merkez ilçe yeniden sayım isteği, red

CHP Adana Sarıçam yeniden sayım, red

CHP Kızılcahamam yeniden sayım, red

CHP Kırklareli merkez ilçe yeniden sayım red

Yeniden Refah Gaziantep Oğuzeli yeniden sayım red

DEM Parti Bingöl merkez ilçe oylar yeniden sayılsın red

AK Parti Ardahan merkez ilçe yeniden sayım talebi red

BBP Bolu Gerede oylar yeniden sayım red

BBP Erzurum İspir oylar yeniden sayılsın ya da iptal edilsin red