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Beyaz Gazete
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İstanbul trafiğinde baltalı dehşet: Kafasına kafasına vurdu!

İstanbul Güngören'de dehşet dolu anlar yaşandı. İki sürücü trafikte tartıştı. Biri diğerinin kafasına baltayla vurmaya çalıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı…

Ekleme: 9.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 9.04.2024 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
İstanbul trafiğinde baltalı dehşet: Kafasına kafasına vurdu!Görenleri dehşete düşüren olay dün akşam Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

İstanbul trafiğinde baltalı dehşet: Kafasına kafasına vurdu!

Sürücüler, araçlarından inerek yolda kavga etmeye başladı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı sırada, sürücülerden biri, aracından aldığı baltayla tartıştığı sürücünün kafasına vurdu.

Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaştı.

İstanbul trafiğinde baltalı dehşet: Kafasına kafasına vurdu!

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.