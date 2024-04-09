İlk icraat borçlanma! CHP'li belediye klasiği...

31 Mart yerel seçimlerinde Bayraklılı hemşehrilerine bir sürü vaatte bulunan CHP'li İrfan Önal rakibi AK Partili Bilal Kırkpınar'ı geride bırakarak seçimi kazandı. 4 Nisan'da mazbatasını alan Önal, aynı gün görevi partilisi Serdar Sandal'dan devraldı.Koltuğa oturur oturmaz belediye bürokratlarından mali durum ve personel sayıları hakkında kapsamlı bir rapor isteyen Önal karşılaştığı manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı.Yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Serdar Sandal'ın giderayak ihtiyaç olmadığı halde son iki ayda 150'ye yakın personel aldığı ortaya çıktı. İncelemede 6 personelin girişlerinin de yerel seçimlere 2 gün kala yapıldığı görüldü. Olumsuzluklar bununla da sınırlı kalmadı. Belediye bürokratlarının hazırladığı raporda Belediyenin gelir gider dengesinin bozulduğu kasanın boş olduğu ortaya çıktı. Karşılaştığı mali tablo karşısında morali bozulan Önal, çareyi borçlanmada buldu.Ramazan Bayramı öncesi Arife günü sabah saat 10.00'da meclisi toplayan Önal 136 milyon liralık borçlanma için meclis üyelerinden yetki istedi. Önal'ın ilk icraatının borçlanma olması kulislerde 'enkaz devraldı' yorumlarına neden oldu.Karşı karşıya kaldığı olumsuz tablo sonrası belediye çalışanları ile bir toplantı yapan Önal yeni işe alınanların kendisi için yok hükmünde olduğunu söyledi. Personele: 'Eğer işe yeni giren arkadaşlar çalışmaya devam ederse maaşlarınızı almanız mümkün gözükmüyor.' Diyen Önal: 'Maşalarınızı ya taksit taksit ödeyeceğiz ya hiç ödeyemeyeceğiz. Bununla ilgili gereğini yapacağız.' Dedi.Yerel seçimlerde rakiplerinin birçok kişiye iş vaadinde bulunmasına rağmen kendisinin bir kişiye bile iş sözü vermediğini belirten Önal: 'Risk aldım. Çünkü belediyemizin geliri gideri belli. Söz veremezdim. Bir duruş sergiledim. Tüm bütçeyi maaşlara ayırırsak iş yapamayız. Bizim yapacak çok işimiz var. Bu arkadaşlarla ilgili gereği yapılacağını bilmenizi isterim. Herkesten işini en iyi şekilde yapmasını istiyorum. Onun dayısı bunun eniştesi gibi bir şey bizim dönemimizde olmayacak. Bunu özellikle vurgulamak isterim' açıklamasında bulundu.Dün toplanan belediye meclis toplantısında Önal'ın borçlanma talebi mecliste yapılan oylama ile komisyonlara gönderildi. Komisyonlardan gelecek rapor önümüzdeki günlerde mecliste oylanacak. Eğer kabul edilirse Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal 136 milyon liralık borçlanmanın koşullarını belirlemek için bankalarla masaya oturacak.