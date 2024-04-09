  • USD: 32,01 - 32,06
  • EURO: 34,66 - 34,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hizmet yok darp var! İETT şoförü yolcuya saldırdı

Maltepe'de İETT şoförü ile yolcu arasına kavga çıktı. Şoförün yolcuya elindeki demir sopayla saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hizmet yok darp var! İETT şoförü yolcuya saldırdı
Ekleme: 9.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 9.04.2024 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Hizmet yok darp var! İETT şoförü yolcuya saldırdı
Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer otobüs şoförleri de dahil oldu. İETT şoförü elindeki demir sopayla yolcuya saldırdı. Kavgaya dahil olan başka bir şoför ise yumruk atarak darp etti.

Hizmet yok darp var! İETT şoförü yolcuya saldırdı

İETT peronundaki güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son bulan kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Hizmet yok darp var! İETT şoförü yolcuya saldırdı