Denizli'de korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Alınan bilgiye göre, Mehmet Fışkınlı (50) idaresindeki 20 B 4012 otomobil, Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkisinde karşı yönden gelen Yusuf Yusmak'ın (18) kullandığı 20 AIA 406 plakalı motosikletle çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sürücüler, Fışkınlı ve Yusmak ile motosiklette bulunan Yavuz Yamuç'un (13) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.​​​​​​​