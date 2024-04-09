Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 52 kilo 600 gram yasaklı maddeyle yakalandılar

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda ev eşyası yüklü kamyonette yapılan aramada 52 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirilirken 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.



Son olarak operasyonun adresi Bolu oldu...



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde sevkini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ev eşyası yüklü bir kamyonette arama yaptı.



Ele geçirilenler



Narkotik köpeği "Pako"nun kullanıldığı aramada, çekyatların içine gizlenmiş 77 parça halinde 52 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



1 kişi tutuklandı



Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden M.G, sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.