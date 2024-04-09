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Beşik gibi sallandı! Büyük deprem meydana geldi

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Ekleme: 9.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 9.04.2024 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Beşik gibi sallandı! Büyük deprem meydana geldiEndonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin yaklaşık 149 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

6,6 büyüklüğündeki deprem, 35 kilometre derinlikte kaydedildi.

Can kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.