Bayram tatilinin ilk 3 gününde bin 838 trafik kazası meydana geldi: 19 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bayram boyunca devam edecek hız denetimleri hakkında bilgi verdi. Bayram tatilinin ilk 3 gününde bin 838 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 19 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bayram boyunca devam edecek hız denetimleri hakkında bilgi verdi. Bayram tatilinin ilk 3 gününde bin 838 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 19 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.