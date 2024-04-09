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Bayram tatilinin ilk 3 gününde bin 838 trafik kazası meydana geldi: 19 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bayram boyunca devam edecek hız denetimleri hakkında bilgi verdi. Bayram tatilinin ilk 3 gününde bin 838 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 19 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde bin 838 trafik kazası meydana geldi: 19 kişi hayatını kaybetti
Ekleme: 9.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 9.04.2024 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Bayram tatilinin ilk 3 gününde bin 838 trafik kazası meydana geldi: 19 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bayram boyunca devam edecek hız denetimleri hakkında bilgi verdi. Bayram tatilinin ilk 3 gününde bin 838 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, 19 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde bin 838 trafik kazası meydana geldi: 19 kişi hayatını kaybetti