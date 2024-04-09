Bakan Yerlikaya'dan Ramazan Bayramı mesajı: Kalbimiz, tüm mazlumlarla birlikte atacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Ramazan Bayramı'nda da kalbimiz, başta Filistin olmak üzere tüm mazlumlarla birlikte atacak" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, ramazanı uğurlarken, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Ramazan Bayramı'na eriştirdiği için Allah'a şükreden Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:'Ramazan boyunca olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da kalbimiz başta Filistin olmak üzere tüm mazlumlarla birlikte atacak. Ramazan Bayramı'mız ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluklar getirsin. Bayramımız mübarek olsun.'