Arefe günü şehitliklere ziyaret! 'Evimizin tek oğluydu...'

İslam alemi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.Bir aydır Ramazan'la bereketlenen Türkiye yarın bayrama kavuşuyor.Bayram öncesinde ise her yerde coşku ve sevinç hakim değil. Türkiye'nin toprağa düşmüş vatan evlatları bu bayram öncesinde de unutulmadı.Bayram öncesinde arefe günü şehitliklere giden şehit yakınları, hem temizlik yaptı hem de Kur'an-ı Kerim okuyarak şehit ruhalarına hediye etti.Antalya'da yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenler, sabahın erken saatlerinde kent merkezindeki Uncalı Kent Mezarlığı'na geldi.2 yıl önce şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in babaannesi Leyla Güler, torununun kabri başında dua edip, gözyaşı döktü.Torununun acısını hiç unutmadığını ifade eden Güler, "Her zaman gelirim. Sadece bayramlarda değil. Acısını hiç unutamadık. Evimizin tek oğluydu; aldılar bizden." dedi.