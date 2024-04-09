Alman dergiden Togg'a övgü: Türklerin prestij nesnesine dönüşüyor

Alman Stern dergisinde (Frankfurter) yer alan haberde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazı T10X'in 'Türklerin prestij nesnesine' dönüştüğü belirtildi.Derginin, 'Togg Almanya'ya da geliyor: İşte Türk elektrikli aracının sürüşüne dair detaylar' başlığıyla verdiği haberde, T10X'in dijital ekosistemine vurgu yapıldı.Haberde, elektrikli otomobillerin ABD'nin batısında bir zamanlar yaşanan 'Altına Hücum' dalgasına benzer bir ilgi çektiği ifade edilerek, 'En eski oyuncu Tesla'nın formülü şöyle: Aracın önemli unsurlarına odaklan, geri kalanını satın al, bir fabrikayı inşa et ve yeterli şarj altyapısını sağla. Aslında, gereken sermayeye sahip herkes bunu yapabilir. Tedarikçiler deniz gibi üstelik yüksek verimli. Güçlü bir içten yanmalı motor yapmaya ise artık gerek yok. Böylece, kadim otomobil üreticilerinin teknoloji avantajı bir anda ortadan kalkıveriyor.' yorumuna yer verildi.Togg'un da Tesla'nın stratejisini izlediğine yer verilen haberde, Türkiye'nin otomobili için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yola çıkıldığı ve otomobil işini ince detaylarına kadar bilen Gürcan Karakaş gibi bir CEO bulunduğu aktarıldı.Haberde, Karakaş'ın, 'Sadece bir otomobil üreticisi olmak istemiyoruz.' ifadesine yer verilirken, Karakaş'ın 20 yıldan fazla Alman otomotiv tedarikçisi Bosch için çalıştığı ve Alman şirketin Asya operasyonlarının başında olduğu bilgisi yer aldı.Karakaş'ın 'Sadece bir otomobil yapmak istemiyoruz' derken ne kast edildiğinin, Togg T10X'in direksiyonuna geçildiğinde tam olarak anlaşıldığı aktarılan haberde, 'Çünkü 12,3 inçlik bir gösterge paneli, neredeyse tüm A sütununu kaplayan 29 inçlik bir monitörden oluşan bir XXXL ekranına bakıyorsunuz. Byton'un Coast-to-Coast olarak adlandırdığı bu vizyonu Türk otomobil üreticisi hayata geçiriyor. Ancak, Togg'un farkı bu ekranın, Çinli start-uplar'ında olduğu gibi görüş alanını etkilemiyor olması.' ifadelerine yer verildi.Togg'un, Apple veya Google'a güvenmek yerine kendi işletim sistemini geliştirdiği ve bir akıllı telefon gibi uygulama mağazasına sahip olduğuna yer verilen haberde, uygulamaların sürükle ve bırak yöntemiyle ana ekrana taşınabildiği aktarıldı.Haberde, Togg'un yolcu kabinini ikinci bir yaşam alanı ya da oturma odası olarak tanımladığı ve bilgi-eğlence sistemini de buna uygun olarak tasarladığına vurgu yapılarak, şunlara yer verildi:'Togg bunun için içlerinde Türk Hava Yolları gibi Türk ekonomisinin en büyük oyuncularıyla iş birliği yapıyor. T10X ekosisteminde radyo dinleyebilir, uçak bileti alabilir, çevrim içi alışveriş yapabilir, Türkiye'nin en büyük süpermarket zinciri Migros'tan alışveriş yapabilir veya hatta vergi beyannamesini doldurabilirsiniz.Togg T10X'de eğlence de unutulmamış: AI- Radio, Yapay zeka, sayesinde seçilen müzik türüne göre kullanıcının zevkine uygun çalma listeleri oluşturuyor. Ekranlar ayrıca dijital sanat eserleri izlemek için de kullanılıyor. Togg böyle devasa bir sahne ile CES teknoloji fuarında dikkati çekti. Şimdi, bu dijital grafikler Gemlik'teki fabrikanın dış duvarlarını süslüyor. Bazı fonksiyonların açılması araç içi yüz tanıma ile gerçekleştiriliyor. Kamera ayrıca selfie çekmek için de kullanılıyor. Togg CEO'su 'Dijitalleşmeyi ciddiye alıyoruz,' diyor. Tüm bunlar ise bize Tesla gibi değil, daha çok Apple gibi geliyor.'Haberde, T10X gibi bir aracın tüm yazılım yeteneklerine rağmen, yolcularını A'dan B'ye taşıması da gerektiğine değinilerek, 'Ve mümkünse bunu oldukça konforlu bir şekilde yapması. Nasıl ki akıllı telefonla sadece fotoğraf çekmiyor, Tik-Tok videoları seyretmiyor, daha çok konuşma yapıyorsak, böyle bir araçtan da önce asıl işlevini yapması beklenir. Türk SUV'u, ana işlevini oldukça düzgün bir şekilde yerine getiriyor. Ancak direksiyon milinin biraz kısa olduğu ve koltukların daha fazla yan destek sunabileceği de bir gerçek. Biz, 320 kW / 435 PS güce sahip, maksimum 700 Nö tork üreten, dört tekerlekten çekişli ve WLTP döngüsüne göre maksimum 468 kilometre menzil sağlaması beklenen 88,5 kilowatt saatlik bir batarya kapasitesine sahip T10X AWD Long Range'in en üst modelini kullanıyor. Motorlar ise Bosch'tan geliyor.' bilgisi aktarıldı.Togg T10X'in hareketli bir arka aksı olmadığı halde (Dönüş çapını küçülten hareketli arka tekerler) 9,50 metrelik dönüş çapı yakaladığının aktarıldığı haberde, 2 bin 165 kilogram ağırlığındaki aracın oldukça çevik hareket edebildiği ifade edildi.Haberde, T10X'in büyük batarya ile 523 km'ye kadar menzil elde edilebildiği ve şarj konusunda, Skoda Enyaq veya Volkwagen ID.4 gibi rakipleriyle rahatlıkla başa çıkabileceği anlatıldı.Haberde, 'Hatta bazı yönlerden daha bile iyi: Örneğin Togg AC şarj istasyonunda 22 kW şarj sağlarken rakipleri 11'de kalıyor. Bir 11 kW şarj noktasında, piller yüzde 20 ila yüzde 80 doluluğa 345 dakikada ulaşıyor. DC hızlı şarj istasyonunda ise T10X maksimum 180 kW'a kadar şarj alabiliyor ve bu durumda, sadece 28 dakikada yüzde 20'de 80'e ulaşıyor. Togg Türkiye'de bunun mümkün olması için, ana ulaşım yolları boyunca 1000 adet hızlı şarj istasyonu yerleştirilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tesla ne yapabiliyorsa, biz zaten uzun zamandır yapabiliyoruz' diyecek durumdalar.' ifadeleri yer aldı.Alman Stern dergisinin haberinde 'Türklerin prestij nesnesine' dönüştüğü belirtilen aracın yıl sonunda Almanya'ya gelmesi beklendiği aktarıldı.Haberde, 'Almanya'da Türk vatandaşlarından oluşan 1,5 milyon nüfusla, bu dolaşan milli gururun Flensburg'dan Garmisch-Partenkirchen'e kadar talep göreceği kesin. Almanya için fiyatlar henüz belirlenmedi. Türkiye'de fiyatlar yaklaşık 40 bin avro civarında başlıyor, en üst versiyonun 65 bin avronun üzerinde olması muhtemel.' değerlendirmesi yapıldı.