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Beyaz Gazete
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4 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! DEAŞ'a 'BOZDOĞAN-22' darbesi: 14 gözaltı

Eskişehir, Yalova, Gaziantep ve Samsun'da eş zamanlı yürütülen BOZDOĞAN-22 operasyonları kapsamında 14 DEAŞ'lı yakalandı. Operasyonlara ilişkin değerlendirmerede bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 9.04.2024 - 09:01 Güncelleme: 9.04.2024 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı yürütülen BOZDOĞAN-22 operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı.

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELİNCEYE KADAR MÜDAELEYE DEVAM"

Bakan Yerlikaya, "Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.

4 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! DEAŞ'a 'BOZDOĞAN-22' darbesi: 14 gözaltı