4 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! DEAŞ'a 'BOZDOĞAN-22' darbesi: 14 gözaltı
Eskişehir, Yalova, Gaziantep ve Samsun'da eş zamanlı yürütülen BOZDOĞAN-22 operasyonları kapsamında 14 DEAŞ'lı yakalandı. Operasyonlara ilişkin değerlendirmerede bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı.
DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı yürütülen BOZDOĞAN-22 operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı.
Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.
"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELİNCEYE KADAR MÜDAELEYE DEVAM"
Bakan Yerlikaya, "Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.
Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.
"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELİNCEYE KADAR MÜDAELEYE DEVAM"
Bakan Yerlikaya, "Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.