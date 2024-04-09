4 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! DEAŞ'a 'BOZDOĞAN-22' darbesi: 14 gözaltı

Eskişehir, Yalova, Gaziantep ve Samsun'da eş zamanlı yürütülen BOZDOĞAN-22 operasyonları kapsamında 14 DEAŞ'lı yakalandı. Operasyonlara ilişkin değerlendirmerede bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı.