Tüm dünyada aradı! Alman annenin evlat hasretine Türk polis son verdi

Birbirine aşık olan dövme sanatçısı Alman Anika Ball (32) ile İngiliz Dale S. (39), 2017 yılında Galler'de evlendi. 2019 yılında bir erkek çocukları olan çiftin, ilişkilerinde sorunlar başladı. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Dülmen şehrinde yaşayan çift, evliliklerini daha fazla yürütemeyince, minik bebeğin doğumundan altı ay sonra boşandı.Küçük Logan'ın velayeti anne Anika Ball'a verildi. Baba Dale ise oğlunu sadece hafta sonları görebiliyordu. Takvimler Aralık 2021'i gösterdiğinde, 2 yaşındaki oğlunu bakıcıdan alan baba Dale, şeytani bir plan hazırladı. Eski eşi Anika Ball'ın imzasını taklit ederek oğluna pasaport ve seyahat izni çıkartan Dale S. ertesi sabah yurtdışına kaçırdı.Oğlu ve eski eşinden haber alamayan Anika Ball, şikayetçi oldu. Bunun üzerine baba Dale S.'ye hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Dale S.'ye bir türlü ulaşılamadı. Anne Anika Ball kısa bir süre sonra işinden de ayrılarak oğlunu kendi aramaya başladı. Dedektif gibi iz süren anne, eski eşinin Tayland'da yaşadığını tespit etti.Oğlunun Phuket Adası'nda gece hayatının yoğun olduğu bir ortamda büyüdüğünü öğrenen Anika Ball, Tayland'a giderek yetkililerden yardım istedi. Ancak polisin yaptığı soruşturma sonuçsuz kaldı. Anika Ball'da, oğlunun izini bulamadan geri döndü.Bu arada çığlığı tüm dünyaya yayılan Anika Ball, sosyal medyada kısa sürede 28 milyon takipçiye ulaştı. Takipçileri de Anika Ball ile birlikte oğlunu aramaya başladı. Anika Ball, tüm ümitlerini yitirmişken geçen hafta sosyal medya hesabına gelen bir mesajla umutları yeniden yeşerdi. Mesaj bir takipçisi, eski eşinin ve oğlunun Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum beldesinde tatil yaptığını bildiriyordu.Takipçisinin gönderdiği videodan eski eşini tanıyan ve sevinçten çılgına dönen Anika Ball, soluğu Antalya'da aldı. Havalimanına iner inmez de tutuklama kararını gösterip Türk polisinden yardım istedi.Hemen harekete geçen polis, Dale S.'nin otelde olmadığını belirledi. anlaşıldı. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis Dale S. ve oğlunun Tayland'a geri dönmek üzere yola çıkacağını ve uçakta olduğunu tespit etti. Birkaç dakika sonra kalkmaya hazırlanın uçağa giden Türk polisi, Dale S'yi gözaltına aldı. Logan Ball ise havalimanında anneye teslim edildi.Sevinç gözyaşları içinde Türk polisine teşekkür eden Anika Ball, ' Tüm umutlarım tükenmişti ama bir mucize gerçekleşti. Türk polisi gerçekten bana çok yardımcı oldu. Bir daha oğlumu göremeyeceğimi düşünürken onlar bana çok büyük destek verdi. Onlara bir minnet borçluyum' dedi.