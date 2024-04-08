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Niğde’de patates deposunda göçük: 2 ölü 4 yaralı!

Niğde'de patates deposu çöktü. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 işçi ağır yaralandı…

Ekleme: 8.04.2024 - 15:51 Güncelleme: 8.04.2024 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Niğde’de patates deposunda göçük: 2 ölü 4 yaralı!Niğde'de yeni yapılan patates deposunun çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı.

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

Niğde’de patates deposunda göçük: 2 ölü 4 yaralı!

Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.