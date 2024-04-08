Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, (Iğdır, Ardahan dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde ggörüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğudan, yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ile Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekteir.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 22°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 22°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 23°CAz bulutluMUĞLA °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu ile iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il merkezi, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı bulutluSİNOP °C, 16°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Artvin hariç bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıTOKAT °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu dışında kalan yerlerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.ERZURUM °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS °C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı