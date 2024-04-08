İstanbul'da trafik boşaldı! İşte yoğunluk yüzdesi...
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin gelmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8 olarak ölçüldü.
Ramazan Bayramı geldi çattı.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz cuma günü itibarıyla yola çıktı.
Yollar boş kaldı
Yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü
Sabah saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına kadar geriledi.
Trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.
Trafik yoğunluğu haritasının neredeyse tamamının, yeşil renge büründüğü görüldü.