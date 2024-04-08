İstanbul'da trafik boşaldı! İşte yoğunluk yüzdesi...

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin gelmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8 olarak ölçüldü.

Ramazan Bayramı geldi çattı.9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz cuma günü itibarıyla yola çıktı.Yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldüSabah saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına kadar geriledi.Trafik yoğunluğu haritasının neredeyse tamamının, yeşil renge büründüğü görüldü.