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Beyaz Gazete
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İstanbul'da trafik boşaldı! İşte yoğunluk yüzdesi...

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin gelmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 8 olarak ölçüldü.

Ekleme: 8.04.2024 - 10:02 Güncelleme: 8.04.2024 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da trafik boşaldı! İşte yoğunluk yüzdesi...
Ramazan Bayramı geldi çattı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz cuma günü itibarıyla yola çıktı.

Yollar boş kaldı

Yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü

Sabah saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına kadar geriledi.

İstanbul'da trafik boşaldı! İşte yoğunluk yüzdesi...

Trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.

Trafik yoğunluğu haritasının neredeyse tamamının, yeşil renge büründüğü görüldü.