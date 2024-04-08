DEM Partili Ömer Öcalan o sözlerini yeniden paylaştı: Soyadımızla gurur duyuyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2021 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında söz alan isimlerden biri de DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan oldu.İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, soy ismiyle ilgili bir çıkış yaptı.Milletvekili sıralarından Öcalan'ın soyadına yönelik eleştiri gelince Ömer Öcalan, soyadıyla gurur duyduğunu söyledi.Öcalan'ın, 'Soyadımla gurur duyuyorum. Bunu çok iyi bilin, bu soyadıyla yaşamaya devam edeceğim.' sözleri dikkat çekti.Yaşananların ardından 3 yıl sonra Ömer Öcalan'dan bir paylaşım geldi.Öcalan, 3 yıl önce Meclis'te soyadıyla ilgili söylediklerini yeniden paylaştı.Ömer Öcalan paylaşımına, 'Soyadımızla gurur duyuyoruz. Halkımız da kendi soyadı gibi görüyor.' notunu düştü.Ömer Öcalan'ın paylaşımı kısa sürede tepki topladı.