BAYKAR yeni yıldızına isim verdi! KALKAN DİHA 30. uçuş testiyle gündemde

BAYKAR'yın yeni yıldızı KALKAN DİHA adını aldı. Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) 30. uçuş testi sırasında görüntülendi. Bir süredir çalışmalarına devam eden Selçuk Bayraktar, KALKAN DİHA'nın uçuş görüntülerini paylaştı.Baykar tarafından özel olarak geliştirilen Bayraktar KALKAN DİHA, 30. uçuş testini başarı ile tamamladı.Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan KALKAN DİHA, sistem tanımlama testlerini başarı ile geçti. Keşif ve istihbarat görevlerinde kilit rol oynayacak Bayraktar KALKAN DİHA, test kapsamında 14.500 feet irtifaya çıkarak 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı.Taktik İHA sınıfında yer alan KALKAN DİHA'nın özellikleri BAYKAR tarafından üretildiğini gözler önüne seriyor. KALKAN DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilme yeteneğine sahip. Elektrik motorları ile kalkışını gerçekleştiren KALKAN DİHA, kalkış yaptıktan sonra seyir uçuşu moduna geçiyor. Seyir uçuş modunda ise sadece yakıt motoru aktif olarak kullanılıyor. İniş modu için ise dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı alternatifi bulunuyor.BAYKAR üretimi KALKAN DİHA, otomatik rota takibine, hedef takibine, çember atma ve eve dönüş modlarına sahip olduğundan daha kontrol edilebilir bir uçuş kontrol sistemine sahip.BAYKAR Savunma, dikey iniş kalkışlı insansız aracı DİHA'yı ilk kez TEKNOFEST 2021'de sergilemişti. Baykar Savunma Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek KALKAN DİHA'yı şu sözler ile anlattı;''Yerlilik oranı bizim Baykar bünyesindeki hava araçlarında kullandığımız gibi yüksek, içindeki aviyonikler kendini Taktik Blok-2'de, Akıncı TİHA'da kanıtladı. Dış sistemler olarak da özellikle içten yanmalı motorlarımızı yerli yapıyoruz, yerli firmalarla çalışıyoruz bu konuda. İçerisindeki bütün kompozit yapısal olarak da yerli sanayinin katılımını kullanıyoruz. Yine bu hava aracımız da yüzde 90 civarında yerlilik oranını sağlayacaktır.''Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını eksiksiz uygulayabilen Bayraktar KALKAN DİHA, uçuş testini yine BAYKAR üretimi BG-160 kamerası ile tamamladı.Termal görüntüleme kabiliyetine sahip olan Baykar BG-160 Elektro-Optik Sistem özelliği ile geceleri zifiri karanlıkta yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor.BAYKAR'dan alışık olduğumuz İHA ve SİHA'lardan farklı olarak KALKAN DİHA istihbarat ve keşif görevlerinde kullanılması planlanarak tasarlandı.-Tam Otomatik Uçuş Sistemi-Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom-Otonom Kalkış ve İniş Sistemi-Yarı Otonom Uçuş Modu-Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi-Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi-Yedekli Servo Eyleyiciler-Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü-Kızılötesi (IR) Kamera Modülü-Lazer Mesafe Ölçer-Lazer İşaretleyici-Dijital Veri ve Video Link-150 Kilometre Haberleşme Menzili-45-50 Knot Seyir Hızı-80 Knot Maksimum Hız-9000 Feet Operasyonel İrtifa-15000 Feet İrtifa Tavanı-12 Saat Havada Kalma Süresi-5 Metre Kanat Açıklığı-1.5 Metre Uzunluk-Dikey İniş Kalkışlı-5 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi-50 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı