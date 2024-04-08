Bakan Işıkhan: 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan ve 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin verileri değerlendirerek, 2024'ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile 2024'ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini belirtti.Bakan Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan ve 2024'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin verileri içeren 'İstatistik Bülteni'ni sosyal medya hesabından paylaştı. Işıkhan, "Çalışma hayatına katılımı destekliyor, istihdamımızı koruyor ve artırıyoruz. 2024'ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 856 bin 589 vatandaşımız ile bireysel görüşme gerçekleştirdik. Öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.