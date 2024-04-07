Yeni emeklilik sistemi: 4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef enflasyonu düşürmek

Bayramdan sonra yoğun bir mesaiye başlayacak olan TBMM'nin önemli düzenlemelerin içinde ekonomi ile ilgili tasarılar bulunuyor. Bunun yanında milyonlarca vatandaşa erken emeklilik imkanı getirecek birçok düzenleme orta vadede devreye girecek. Hükümetin en öncelikli gündemi enflasyonu düşürmek...Türkiye yerel seçimleri tamamladı ve belediye başkanlarını seçti. Bundan sonra hükümetin önünde 4 yıldan fazla bir seçimsiz dönem bulunuyor. Bayram tatilinin bitmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi de yoğun bir mesaiye başlayacak.Enflasyonla mücadele tüm alanlarda güçlenecek.Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refahın sağlanması için atılan adımlar sıkı takibe alınacak.İstihdamın arttırılması ve fiyat artışlarının frenlenmesi için çalışmalara hız verilecek.Enflasyon kontrol altına alındıktan sonra orta vadede yeni emeklilik sistemi başta olmak üzere diğer reformlar için adımlar atılacak. Çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordineli olarak çalışıyor.Hükümetin en öncelikli gündemi enflasyon olurken orta vadede de yeni emeklilik sistemi dahil düzenlemeler devreye girecek. Emekliler için yapılacak destekler, indirimler ve gelir artırıcı önlemlerin yanında memurların beklediği 3600 ek gösterge yasası, tamamlayıcı emeklilik, iş kanununda yapılacak değişiklikler, çalışma saatleri ile ilgili yenilikler, uzaktan, esnek çalışma modelleri de bir bir devreye alınacak yasal düzenlemeler olacak.Özellikle yaklaşık 1 milyon esnafı ilgilendiren SSK, Bağ-Kur prim eşitliği, annelere sosyal güvence ve emeklilik imkanı gibi konular belli bir takvim çerçevesinde ele alınacak.İşte önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelecek erken emeklilik formüllerinden bazıları şöyle:Emeklilik şartlarında SSK ile Bağ-Kur arasındaki farkı kapatacak ilk adım küçük esnaf için atılacak. 1 milyona yakın basit usulde vergilendirilen küçük esnafın 9 bin gün olan Bağ-Kur prim şartı 7200 güne düşecek. Böylece esnaf 5 yıl yani 1.800 gün daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek. Düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor.Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Burada ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir modelin uygulanması bekleniyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılırken, prim de eklenebilecek.