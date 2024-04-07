Türkiye’de görüntülendi: Çizgili sırtlan ailesinin tamamını kayda aldık galiba!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapanı Çizgili Sırtlan'ı görüntüledi...Nadir görülen Çizgili Sırtlan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapan'ına yakalandı.O anlar sosyal medya hesabından paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi:'Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) ailesinin tamamını kayda aldık galiba...'