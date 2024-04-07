Meteoroloji'den 12 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Sarı kodlu alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; 12 il için sarı kodlu alarm verildi. Uyarı yapılan illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ayrıca; Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde için de yağış uyarısı yapıldı. Peki hangi iller için sarı kodlu uyarı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; Bingöl, Bitlis ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İşte 7 Nisan Pazar gününe ait haritalı hava durumu raporu
SARI KODLU UYARI
Öte yandan, MGM'nin internet siesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde; 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
İŞTE SARI KODLU UAYRI YAPILAN O İLLER
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır,
Elazığ, Hakkari, Mardin,
Muş, Siirt, Tunceli,
Van, Batman, Şırnak