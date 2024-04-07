Meteoroloji'den 12 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! Sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; Bingöl, Bitlis ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İşte 7 Nisan Pazar gününe ait haritalı hava durumu raporuÖte yandan, MGM'nin internet siesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde; 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.Söz konusu illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.Bingöl, Bitlis, Diyarbakır,Elazığ, Hakkari, Mardin,Muş, Siirt, Tunceli,Van, Batman, Şırnak