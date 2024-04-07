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Beyaz Gazete
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İstanbul'da sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi! Yaralılar var

Yenibosna Çobançeşme kavşağında sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 7.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 7.04.2024 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi! Yaralılar varÇobançeşme kavşağında yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

İstanbul'da sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi! Yaralılar var

Sivil polisleri taşıyan servis minibüsü, yağmurlu havanın etkisiyle Çobançeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde bariyere çarparak devrildi.

İstanbul'da sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi! Yaralılar var

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İstanbul'da sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi! Yaralılar var

Bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri sevk edilirken,kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.


İstanbul'da sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.