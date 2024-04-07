İstanbul'da sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi! Yaralılar var
Yenibosna Çobançeşme kavşağında sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Çobançeşme kavşağında yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.
İstanbul'da sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi! Yaralılar var
Sivil polisleri taşıyan servis minibüsü, yağmurlu havanın etkisiyle Çobançeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde bariyere çarparak devrildi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri sevk edilirken,kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
İstanbul'da sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi! Yaralılar var
Sivil polisleri taşıyan servis minibüsü, yağmurlu havanın etkisiyle Çobançeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde bariyere çarparak devrildi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri sevk edilirken,kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.