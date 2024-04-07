Bursa YSK’da büyük skandal! İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı

Bursa'da seçimleri kazanan CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde ilginç anlar yaşandı. Seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, CHP'li Bozbey'in mazbata töreninde adeta bir taraftar gibi amigoluk yaptı.Mehmet Us'un Bozbey için 'Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız. Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen' sözleri şok etkisi yarattı. Yaşanan skandal üzerine Mehmet Us hakkında Yüksek Seçim Kurulu tarafından idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da seçim müdürü hakkında ceza soruşturması başlattı.Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un, seçimleri kazanan CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde kalabalığa seslenmesi ve Bozbey için kalabalıktan daha yüksek bir alkış istemesi, kameralara da yansıdı. Sosyal Medyada yayınlanan görüntüler infaale yok açarken, tarafsız olması beklenen YSK Müdürünün tarafsızlığı sorgulandı.