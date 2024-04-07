Başkan Erdoğan yol haritasını çizdi! Eksikleri gidererek gönüllere gireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçları ve önümüzdeki döneme ilişkin önemli mesajlar verdi.Erdoğan, 'İnanan insanlarız, 'Bunda da hayır var' diyeceğiz. Artık ekonomiye odaklanacağız. Mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak' dedi.Başkan Erdoğan, partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile yaptığı toplantılarda 31 Mart seçimleriyle ilgili önemli tespitler yapıp AK Parti ve hükümetin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını çizdi. Neler yapacaklarını tek tek anlattı.31 Mart yerel seçimleri için 'Sonuçlar elbette ki hepimizi üzdü' diyen Erdoğan, şöyle devam etti: 'Hayatta kaybetmek de var. Biz inanan insanlarız. 'Bunda da bir hayır vardır' diyeceğiz.Bundan sonraki süreçte kendimizi hesaba çekip eksiğimizi, fazlamızı tespit edeceğiz. Önümüzde, seçimlere kadar yeterli bir dönem var. Bu dönemi iyi değerlendirmemiz lazım. Bu süreci çok iyi yönetip, yine milletin gönlüne gireceğiz.'Erdoğan, seçimlerde katılımın az olması ve sandıktan çıkan oylara ilişkin detaylı bir analiz yapılması talimatı verirken, 'Sandığa küsen vatandaşlarımızı iyi analiz edeceğiz.Neden böyle bir tavır sergilediğini iyi anlayacak ve gerekenleri yapacağız' dedi.Türkiye'nin önünde seçimsiz 4 yıl olduğunu hatırlatan Erdoğan, 'Seçim analizi yaparken artık ekonomiye odaklanacağız. Bu konuda özellikle dar ve sabit gelirliler için mümkün olan adımları atacağız' mesajı verdi.Erdoğan; emekliler ve dar gelirli vatandaşlara yönelik de 'Mağduriyet oluştu. Bu mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak.Ekonomik program ve bütçe kapsamında gerekli adımlar zaman içinde atılacak' dedi.