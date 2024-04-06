Türkiye'den NATO üyelerine PKK/YPG uyarısı! 'Teröre desteği artık kesin'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de iki gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantının NATO'nun 75. kuruluş yıldönümüne denk geldiğini anımsatan Fidan, "Türkiye de 72 yıldır NATO'nun önemli bir üyesi. NATO içerisinde 72 yıldır katkı vermekte. NATO görevlerine silahlı kuvvetlerimiz aktif olarak katılmakta" diye konuştu.Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığının altını çizdiklerini belirten Hakan Fidan, "Terörle mücadelede NATO üyesi ülkelerin tam ve koşulsuz olarak Türkiye'ye destek vermeleri, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olmaları, özellikle Suriye'de olduğu gibi bazı NATO üyesi ülkelerin 'geçici' maskesiyle de olsa terör örgütüyle işbirliği yapmamaları gerektiğinin altını çizdik. Bunun NATO ittifakının ruhuna aykırı olduğunu söyledik" ifadelerini kullandı.PKK'nın Avrupa'daki provokasyonlarının toplantıda gündeme geldiğini aktaran Fidan, şunları kaydetti: "Onlar için üzücü olan yıllardır sessiz kaldıkları terör örgütünün kendi sokaklarında terör estirmesi. Şimdi bunları görüyor olmaları bizim için bir sürpriz değil. Avrupa'da yaşayan soydaşlarımıza yönelik, vatandaşlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin sadece kınanmakla kalmayıp çok ciddi tedbirler almaları gerektiğini kendilerine ilettik. Yetkili makamların giderek Avrupa'da daha fazla hassasiyet oluşturduğunu görüyorum. PKK'ya karşı toleransın giderek azaldığını görüyorum, bu önemli."Savunma sanayiindeki kısıtlamalara ilişkin sorunları hallettiklerini kaydeden Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin detayları görüştüklerini dile getirdi. Fidan, "F-16 meselesi halloldu. Daha başka alanların ilerletilmesi gündemde olacak. Cumhurbaşkanımızın perspektifi, Türk-Amerikan ilişkilerini sadece güvenlik eksenli olmaktan çıkartıp ekonomi, teknoloji, ticaret ve diğer alanları da dahil etmek" şeklinde konuştu.Bakan Hakan Fidan, ayrıca NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi 2025 Toplantısı'nın Türkiye'de yapılma önerisinin kabul edildiğini açıkladı.Bakan Fidan, Gazze'deki son durumu ele aldıklarını belirterek, "Bütün muhataplarımızla Gazze ile ilgili endişelerimizi, konunun artık taşınamayacak noktaya geldiğini vurguladık" dedi. Ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm perspektifine olan ihtiyacı gündeme getirdiklerini kaydeden Fidan, "İyi olan şu. Artık bütün muhataplarımız bizimle hemen hemen aynı fikirde. Süreç içerisinde uluslararası toplumun bu anlayışa ulaşmış olması diplomatik kazanım açısından önemli ama arazide bir şey değiştirme anlamında daha fazla şeylerin yapılması gerekiyor. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.