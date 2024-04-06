Ticaret Bakanlığı rekor ihracata destek olan illeri sıraladı: Liderlik İstanbul'da

Türkiye ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 4 oranında büyüyerek 14 çeyrektir aralıksız büyüme performansını sürdürdü.2024 yılının ilk çeyreğinde ihracatımız yüzde 3,6 oranında artış ile 63,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılı mart ayında faaliyet illerine göre ihracat sıralaması belirlendi.2024 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul yüzde 23 azalış ve 4 milyar 410 milyon dolarla birinci sırada yer aldı.Listede, Kocaeli yüzde 5,6 artış ve 3 milyar 40 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde1,5 azalış ve 2 milyar 255 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 0,3 azalış ve 1 milyar 636 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise yüzde 1 artış ve 1 milyar 25 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.2024 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla:Çorum 187 milyon dolarla birinci il, Kocaeli 160 milyon dolarla ikinci il, Mersin 121 milyon dolarla üçüncü il, Yalova 99 milyon dolarla dördüncü il ve Afyonkarahisar ise 49 milyon dolarla beşinci il konumunda oldu.2024 yılı ocak-mart döneminde 14 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 57 ilimizde ihracatımız arttı.Bu dönemde 14 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken 57 ilimizde ihracatımız artmıştır. İllerdeki ihracat artışları üretim, yatırım, istihdam kapasitesini güçlendirerek yerel kalkınmaya katkı sağlamaktadır. 2024 yılının ilk çeyreğinde gözlenen dış ticarete ilişkin gelişmeler, net ihracatın büyümeye pozitif katkı verdiğini göstermektedir.Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflenmektedir.