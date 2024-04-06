Suriye'de 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.