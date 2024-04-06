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Beyaz Gazete
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Suriye'de 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Ekleme: 6.04.2024 - 11:24 Güncelleme: 6.04.2024 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Suriye'de 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.


Suriye'de 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Suriye'de 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi