Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan ve Erzincan haric), Güney Doğu Anadolu (Mardin haric) ile İstanbul ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.Sıcaklıkların batı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluANTALYA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlıHATAY °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 18°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı bulutluKAYSERİ °C, 18°CParçalı bulutluKONYA °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDÜZCE °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluSİNOP °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluTOKAT °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, (Erzincan ve Ardanan haric) bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.ERZURUM °C, 13°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Mardin haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı