KAP'a bildirildi: THY yeni şirket kuruyor

THY'nin açıklamasında yeni şirkette THY'nin hisselerinin yüzde 100 olacağı belirtilerek, yalnızca spor faaliyetlerini kapsayacağı kaydedildi.Açıklamada şöyle dendi: "7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, İstanbul il sınırları içinde 'THY Spor A.Ş.' veya bu unvanın kullanılamaması halinde belirlenecek başka bir ticari unvan altında 1.000.000 TL nakit sermaye ile anonim şirket statünde bir şirket kurulmasına karar verilmiştir."