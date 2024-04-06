Kandil’den CHP’ye destek itirafı! “DEM İmamoğlu’nun kazanmasında önemli rol oynadı”

DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın "CHP bu oyları kendi oyu sanmasın" diyerek parmak sallamasının ardından CHP'ye ve İmamoğlu'na bir parmak ta Kandilden sallandı.Terör elebaşı Mustafa Karasu PKK'nın yayın organına verdiği röportajda 31 Mart'ta CHP ile yaptıkları örtülü ittifakın hatırlatmasını yaptı. Karasu seçimi İmamoğlu'nun 2019'dan daha güçlü kazanmasında DEM Parti oylarının önemli rol oynadığını belirterek şunları söyledi; "Meral Danış Beştaş'ın dediği gibi CHP bu oyları kendi oyları olarak görmemelidir.Zaten Özgür Özel de seçimi kazandıktan sonra yaptığı ilk konuşmada böyle ifade etmiştir. Doğru tutum da budur. DEM PARTİ tabanının bu tutumu doğru anlaşılmazsa doğru politika da doğru yaklaşım da ortaya çıkmaz.Herkes de biliyor ki DEM PARTİ'nin İstanbul tabanı %10 civarındadır. Bu, tabi ki Kürtlerin, Alevilerin, demokratik sol güçlerin, kadınların ortak oylarıdır. Bu oyların en azından %8'i İstanbul'daki demokrasi isteyen güçlerin parçası olmuştur. İmamoğlu'nun 2019'dan daha güçlü kazanmasında önemli rol oynamıştır. Bu açık görülen bir gerçekliktir. Biz sadece bu gerçekliği ifade ediyoruz"