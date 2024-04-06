İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Şehir Hatlarının duyurusuna göre Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Üsküdar-Aşiyan, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (ring) seferleri gerçekleştirilemiyor.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.İstanbul Boğazı'nın genelinde sis etkili oluyor.