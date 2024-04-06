Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Öntürk mazbatasını aldı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hatay’da seçimleri Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kazanmıştı.Öntürk, Antakya ilçesinde bulunan İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.Mazbatasını alarak göreve başlayan ilk olarak partililerle bir araya gelmek için Antakya ilçesindeki EXPO alanına geçti.Hatay'da başa baş giden seçimde AK Partili Öntürk, 346 bin 060 oy alarak, 342 bin 699 oy toplayan CHP'li rakibi Lütfü Savaş'ı geride bıraktı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan, seçim sonucuna itirazda bulundu. CHP'nin itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.